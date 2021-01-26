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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Fuat Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi Bölgesi'ndeki yağmur hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Işık, yapılan yağmur suyu hattının Kütahya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Işık, Fuat Paşa Mahallesi'ne farklı çaplarda toplam iki bin metre yağmur suyu hattı döşeme işlemleri hızla devam ettiğini bildirdi.

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