1 yılda 5 bin yeni araç

Kütahya'da 2020 yılı başında 210 bin 612 olan motorlu kara taşıtı sayısı 5 bin 42 artışla 215 bin 654'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2020 Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilerini açıkladı. Buna göre 2020 yılı aralık ayında Kütahya’da 3 bin 875 araç devri yapıldı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 215 bin 654 oldu.

Kütahya'daki motorlu kara taşıtlarının 107 bin 621'i otomobil, 3 bin 822'si minibüs, bin 811'i otobüs, 27 bin 564'ü kamyonet, 7 bin 224'ü kamyon, 32 bin 390'ı motosikler, 34 bin 668'i traktör, 554'ü ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.