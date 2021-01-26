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Doktorlar, pandemide en çok hastalığı ailelerine bulaştırmaktan korktu

DHA

Doktorlar, pandemide en çok hastalığı ailelerine bulaştırmaktan korktu


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-  KORONAVİRÜS sürecinin pandemi hastanelerinde görev yapan doktorlar üzerindeki etkisini araştırmak için yapılan araştırma, doktorların en fazla kaygı bozukluğu ile hastalığı aile bireylerine bulaştırma ve ölüm korkusu yaşadığını ortaya koydu. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Karaköse ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nedim Malkoç, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 15 ildeki 40 pandemi hastanesinde görev yapan 204 doktor ile görüşerek, 'Covid-19 salgınının Türkiye'deki tıp doktorları üzerindeki psikolojik etkileri' başlıklı bir araştırmaya imza attı. Koronavirüs sürecinin doktorların psikolojilerini nasıl etkilediğini ortaya koyan araştırma, uluslararası `Social Sciences Citation Index taranan `Social Behavior and Personality´ dergisinde de yayımlandı.
Araştırma pandemi sürecinde doktorlarda anksiyete, stres, depresif eğilimler, ölüm korkusu, panik atak, uyku ve kaygı bozuklukları gibi psikolojik problemlerin arttığını gösterdi.
`AYNI DAVRANIŞLARI SERGİLEDİLER´
Araştırmada doktorların salgın sürecinde psikolojilerini rahatlatmak için benzer davranışlar sergiledikleri de ortaya çıktı. Salgının neden olduğu stresle başa çıkabilmek için çalışırken antidepresan kullandıkları, dua ettikleri ve yoğun telefon görüşmesi yaptıkları belirlenen doktorların, güvenli fiziksel mesafe ile hijyen kurallarına dikkat ettikleri, farklı hobiler edinerek dengeli ve sağlıklı beslenmeye başladıkları saptandı. 
`AİLE ÜYELERİNE BULAŞTIRMA KORKUSU´
Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Turgut Karaköse, "Nitel araştırma yaklaşımı ile çalışmayı yaptık. Doktorların görüşlerini belirleyebilmek için yarı yapılandırılmış, açık uçlu soru formu kullandık. Araştırmada Covid-19´un tıp doktorları üzerindeki psikolojik baskıyı ve fiziksel semptomları artırdığı görüldü. Katılımcı doktorların yüzde 7.4´ünün, aile üyelerinin ise yüzde 6.4´ünün Covid-19´a enfekte olduğunu ortaya koymuştur. Covıd-19 döneminde, anksiyete, kişisel stres, depresif eğilimler, ölüm korkusu, panik atak ve uyku bozuklukları gibi artan psikolojik problemler yaşadıkları tespit edildi. Araştırmaya göre salgınının doktorlar üzerindeki psikolojik etkilerinin başında kaygı bozukluğu, hastalığı aile üyelerine bulaştırma ile ölüm korkusu gelmektedir" dedi. 
Araştırma kapsamında doktorlara, "Salgınla başa çıkmaya çalışırken hangi stratejileri geliştiriyorsunuz?" sorusunu yönelttiklerini aktaran Prof. Karaköse, "Çok ilginç sonuçlar çıktı. Salgınla baş etmeye çalışırken doktorların yaklaşık yüzde 11'i antidepresan kullandıklarını ifade ettiler. Ayrıca aileleri ve çocuklarıyla yüz yüze görüşemedikleri için bu dönemde çok yoğun olarak telefon görüşmesi yaptıklarını söylediler. Ardından yine sosyal mesafeye ve kişisel hijyene dikkat ettiklerini, farklı hobiler edindiklerini, sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ettiklerini belirttiler. Ayrıca bu sıkıntılı dönemde sürekli dua ettiklerini ve bunun kendilerini psikolojik olarak rahatlattığını ifade ettiler. Salgınla başa çıkmak için en çok kullandıkları stratejiler bunlar" diye konuştu.
Prof. Karaköse ayrıca "Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının psikolojik direncinin artırılması, psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunması amacıyla acil müdahale stratejileri geliştirilmeli, çalışma ortamları iyileştirilmeli ve desteklenmeliler" önerilerinde bulundu. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-01-26 15:23:46

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