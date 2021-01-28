Emet'te GES tesisinde elektrik üretimine başlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından 17 bin metrekarelik alanda kurulan, 3 bin 24 adet güneş panelinin yer aldığı Güneş Enerji Santrali'nde (GES) elektrik üretimine başlandı.

Emet Belediyesinin hazırladığı projeyle Zaimalanı mevkisindeki 17 bin metrekarelik alana kurulan 3 bin 24 adet güneş paneli yer aldığı GES tesisinde üretim başladı. Yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olan santral, geçen yıl aralık ayında TEDAŞ OEDAŞ ile İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerin ardından onay alarak üretim start aldı.

Milli enerji hamlesi seferberliğinde Emet Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdikleri için gururlu olduklarını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Yıllık 1 milyon 600 bin kilovatsaat elektrik üreterek, ayda ortalama 130 bin TL, artı KDV gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Gelirin daha sonra artarak 3 yılda kendini amorti etmesi beklenen projemiz için kaynak konusunda yoğun temaslarımız oldu. Maliyeti 6 milyon TL'yi bulan proje için İller Bankası nezdinde yürüttüğümüz çalışmalarda yapım kaynaklarımızı belediyemize kazandırdık. Hedefimiz kendi enerjimizi üreterek, enerji masraflarımızı karşılamak ve bu alanda yapılacak harcamaları ise halkımıza hizmet noktasında başka alanlarda kullanmaktır. Tüketen belediyeden, üreten belediyeciliğe adım adım yürüyeceğiz. Her alanda üretim diyerek, kalan ömrümüzü üretmekle tüketeceğiz" dedi.

Emet Belediyesi'nce 16 kamera ile takip edilen GES tesislerinde 3 bin 24 güneş paneli ve 12 adet invertörün yanı sıra idari bina da bulunuyor.

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