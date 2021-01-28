İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Gece geç saatlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına başlayan Kütahya İl Özel İdaresinin 13 ekibi merkez ilçede, 2 ekibi Domaniç'te, 2 ekibi GedizŞaphane ilçesinde, 2 ekibi SimavPazarlar ilçesinde, 2 ekibi Tavşanlı ilçesinde ve diğer ilçelerde de birer ekip olmak üzere toplam 28 ekip ve 21 adet de ilçelerde bulunan ekiplerle birlikte toplam 49 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 20'si greyder olmak üzere 54 iş makinesi, 23 servis aracı ve 119 personel ile hizmet veriyor.

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