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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Gümrük Günü Kütahya'da da kutlandı

İHA

Dünya Gümrük Günü Kütahya'da da kutlandı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dünya Gümrük Günü sebebiyle Gümrük Müdür Vekili Alper Mehmet Çevik ile Gümrük Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.
Gümrük Müdürü Alper Mehmet Çevik nezdinde tüm teşkilat mensuplarının “Dünya Gümrük Günü”nü kutlayan Vali Çelik, “Dış ticaretimizin geliştirilmesinde önemli görevler üstlenen tüm gümrük çalışanlarımızın Dünya Gümrük Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Çevik, kabullerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür ederek yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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