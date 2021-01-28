Kütahya’da ihtiyaç sahibi yaşlılara jandarmadan yardım eli

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Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde ikamet eden yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları karşılıyor.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri “Jandarma kimsesizlerin kimsesidir" prensibi doğrultusunda Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları gideriyorlar.

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