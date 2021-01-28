Yoncalı’da ilk adım atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoncalı’da ilk adım atıldı

İHA

Yoncalı’da ilk adım atıldı

Kütahya’nın turizm çeşitliliğinin değerlendirilmesi ve ekonomik anlamda şehre fayda sağlanması yönünde Kütahya Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nin cazibe merkezi olması yolunda hayata geçirilecek olan spor tesisi için ilk adım atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek olan ve yer tahsisi Kütahya Belediyesi tarafından yapılan spor tesisi 10 ayda tamamlanacak.
Spor tesisinin yapımı için Kütahya Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ücretsiz tahsis edilen arazinin protokolü Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret tarafından imzalandı.

“Spor turizm çekim merkezine doğru ilerleyecek”
Protokolün hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, “Kütahya Belediyesi, sahip olduğu araziyi hiç tereddüt etmeden tahsis ederek spor tesisinin kazandırılması için büyük bir destek verdi. Belediyemize teşekkür ediyor, Kütahya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Yoncalı, inşallah daha ileride antrenman sahalarının sayısı hızla artırılarak ve kapasitesi genişletilerek spor turizmi çekim merkezine doğru hızlı adımlarla ilerleyecek” dedi.

“Yatırımları hızla hayata geçirmeliyiz”
Yoncalı’nın termal turizm ve spor turizminde bir cazibe merkezi olması için yatırımların hızla hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Çelik, “Bu anlamda ilk adım olarak spor kulüplerinin yaz kampları için Yoncalı’yı tercih etmesi, amatör kulüplerin ihtiyaç duyduğu altyapının kazandırılması adına Yoncalı’da bir spor tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız ve siyasi partilerin il başkanları desteklerini esirgemediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yoncalı’ya yapılan yatırım boşa gitmez”
Yatırımcılara da seslenen Vali Ali Çelik, “İş insanlarımızı Yoncalı’da özellikle konaklama altyapısının geliştirilmesi için yatırıma davet ediyorum. Yoncalı; termal, doğal ve tarihi güzellikleriyle her türlü gelişime açık bir alan. Yatırımcılar hazırlayacakları fizibilite raporlarıyla buraya yapılacak hiçbir yatırımın boşa gitmeyeceğini görebilirler” dedi.
Tören, imzaların atılmasının ardından sona erdi. 1 Mart’ta yer teslimi yapılarak çalışmaların başlayacağı ve 10 ay içerisinde tamamlanması planlanan spor tesisinin hizmete sunulmasıyla birlikte termal su kaynakları ve tarihi hamamlarıyla bilinen Yoncalı, sportif faaliyetlerle de adını duyuracak. Tesiste; 2 antrenman sahası, 1 nizami saha, bin kişi kapasiteli tribün ve 4’lü soyunma odası hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antrenman sahası hazır hale getirildi
YEREL HABERLER Antrenman sahası hazır hale getirildi
Kütahya’da ihtiyaç sahibi yaşlılara jandarmadan yardım eli
YEREL HABERLER Kütahya’da ihtiyaç sahibi yaşlılara jandarmadan ...
Dünya Gümrük Günü Kütahya'da da kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Gümrük Günü Kütahya'da da kutlandı
TÜSOYAD Başkanı Nazlı’dan fiyatlarda oynama yapan marketlere tepki
YEREL HABERLER TÜSOYAD Başkanı Nazlı’dan fiyatlarda oynama yapan ...
İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmaları ...
Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı
YEREL HABERLER Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı
Emet'te GES tesisinde elektrik üretimine başlandı
YEREL HABERLER Emet'te GES tesisinde elektrik üretimine başlandı
Altay Tayfun Özcan ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
YEREL HABERLER Altay Tayfun Özcan ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...
Simav'da 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Simav'da 1 köy karantinaya alındı
Emet Belediyesi'nce, 3 bin panelle kurulan GES tesisi üretime başladı
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nce, 3 bin panelle kurulan GES tesisi ...
Belediyenin kar temizleme ekipleri sahada
YEREL HABERLER Belediyenin kar temizleme ekipleri sahada
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
YEREL HABERLER Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru ...
Domaniç'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Domaniç'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi ...
Yıldız: "Kütahya'ya hizmetlerimiz artarak devam ediyor"
YEREL HABERLER Yıldız: "Kütahya'ya hizmetlerimiz artarak devam ...
Hayvan bakımevine destek
YEREL HABERLER Hayvan bakımevine destek
“Dünya Kur’an Okuyor” kampanyası
YEREL HABERLER “Dünya Kur’an Okuyor” kampanyası
Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan kitaba KSBÜ desteği
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan kitaba KSBÜ ...
Kütahya Belediyesi'nden bir ilk
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nden bir ilk
Tütünün yerini ayçiçeği aldı
YEREL HABERLER Tütünün yerini ayçiçeği aldı
Kütahya´da yolda kalan TIR´ı trafik polisleri kurtardı
YEREL HABERLER Kütahya´da yolda kalan TIR´ı trafik polisleri ...
Simav’ın Hacıhüseyinefendi köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Simav’ın Hacıhüseyinefendi köyü karantinaya alındı
Kütahya'da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Kütahya'da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı
Hisarcık’ta Hafızlık hazırlık sınıfı öğrencilerine tablet bilgisayar
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Hafızlık hazırlık sınıfı öğrencilerine ...