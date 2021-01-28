Yoncalı’da ilk adım atıldı

Kütahya’nın turizm çeşitliliğinin değerlendirilmesi ve ekonomik anlamda şehre fayda sağlanması yönünde Kütahya Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nin cazibe merkezi olması yolunda hayata geçirilecek olan spor tesisi için ilk adım atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek olan ve yer tahsisi Kütahya Belediyesi tarafından yapılan spor tesisi 10 ayda tamamlanacak.

Spor tesisinin yapımı için Kütahya Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ücretsiz tahsis edilen arazinin protokolü Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret tarafından imzalandı.



“Spor turizm çekim merkezine doğru ilerleyecek”

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, “Kütahya Belediyesi, sahip olduğu araziyi hiç tereddüt etmeden tahsis ederek spor tesisinin kazandırılması için büyük bir destek verdi. Belediyemize teşekkür ediyor, Kütahya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Yoncalı, inşallah daha ileride antrenman sahalarının sayısı hızla artırılarak ve kapasitesi genişletilerek spor turizmi çekim merkezine doğru hızlı adımlarla ilerleyecek” dedi.



“Yatırımları hızla hayata geçirmeliyiz”

Yoncalı’nın termal turizm ve spor turizminde bir cazibe merkezi olması için yatırımların hızla hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Çelik, “Bu anlamda ilk adım olarak spor kulüplerinin yaz kampları için Yoncalı’yı tercih etmesi, amatör kulüplerin ihtiyaç duyduğu altyapının kazandırılması adına Yoncalı’da bir spor tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız ve siyasi partilerin il başkanları desteklerini esirgemediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Yoncalı’ya yapılan yatırım boşa gitmez”

Yatırımcılara da seslenen Vali Ali Çelik, “İş insanlarımızı Yoncalı’da özellikle konaklama altyapısının geliştirilmesi için yatırıma davet ediyorum. Yoncalı; termal, doğal ve tarihi güzellikleriyle her türlü gelişime açık bir alan. Yatırımcılar hazırlayacakları fizibilite raporlarıyla buraya yapılacak hiçbir yatırımın boşa gitmeyeceğini görebilirler” dedi.

Tören, imzaların atılmasının ardından sona erdi. 1 Mart’ta yer teslimi yapılarak çalışmaların başlayacağı ve 10 ay içerisinde tamamlanması planlanan spor tesisinin hizmete sunulmasıyla birlikte termal su kaynakları ve tarihi hamamlarıyla bilinen Yoncalı, sportif faaliyetlerle de adını duyuracak. Tesiste; 2 antrenman sahası, 1 nizami saha, bin kişi kapasiteli tribün ve 4’lü soyunma odası hizmet verecek.

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