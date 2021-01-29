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Başkan Biçer: "Jeotermal enerjiyi gelecek nesillere taşımak zorundayız”

İHA

Başkan Biçer: "Jeotermal enerjiyi gelecek nesillere taşımak zorundayız”

Kütahya’nın Simav ilçesinde ‘Jeotermalde son durum’ konulu, halka açık bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İlçede ilk kez yapılan jeotermal bilgilendirme toplantısında, jeotermal enerjinin 34 yıl önceki istatistik sonuçlarıyla, 2021 yılı itibariyle son kullanım durumu anlatıldı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, jeotermal enerjinin yeterli olabilmesi için kaynakların düzenli kullanılması gerektiğini belirtti. Başkan Biçer, “İlçemizde 2009 yılında 4 bin 662 jeotermal abonesi için 674 bin 190 metrekare alan ısıtılırken, 2021 yılı Ocak ayı itibariyle 10 bin 84 jeotermal abonesi için 1 milyon 371 bin 222 metrekare alanı ısıtmaya çalışıyoruz. Toplam abone sayımız 14 bin 316 kişi olmasına rağmen, 18 bin 371 konut eşdeğerinde, 1 milyon 837 bin 120 metrekare alana enerji vermemiz gerekiyor. İlçemizin bazı mahallelerinden gelen şikayetleri inceleyip, çözüm yollarını araştırıyoruz. Bina izolasyonlarıyla, petek ve eşanjör bakımlarının mutlaka zamanında yapılması gerekiyor. Simav Belediyesi olarak üstlenilen bu sorumluluğun bilincindeyiz. Halkımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Ortaya çıkan bir sorunun parçası olmak yerine, çözüme katkıda bulunmak gerekiyor. Geçtiğimiz hafta havaların şiddetli soğumasıyla birlikte, hissedilir derecede ısı kaybı yaşadık. Belediye Jeotermal Müdürlüğü ve tüm birimlerimizle, yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirler konusunda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Sosyal mesafe kuralının uygulandığı bilgilendirme toplantısına katılan vatandaşlardan gelen sorular, Başkan Biçer ve Su İşleri Müdürü Mehmet Pınar tarafından cevaplandı.
Toplantıya Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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