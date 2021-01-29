Emet'te ''Karavan park'' projesi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Tahtalı Yaylası ve Eğrigöz Köyü İkitaş Kanyonu, 'Karavan park' turizmi alanına dadil edildi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''MÜSİAD Kütahya Başkanı hemşehrimiz İsmail Tosun belediyemizi ziyaret etti. Birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Emet ilçemizi Karavan park turizmine hazırlamak için ön değerlendirmelerde bulunduk. Güzel ilçemizin doğa güzelliklerini ve damak tatlarını tüm Dünya'ya sunacağız. Özellikle Tahtalı Yaylası ve Eğrigöz İkitaş Kanyonu tanıtımı için bu projenin önemine değindik. İlçe tanıtımımız için oldukça öneli gördüğümüz bu projenin ön araştırmalarına hemen başlamaya karar verdik'' dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.