2020 yılında 6 bin 110 kişi işe yerleştirildi

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Kamil Uçan, kuruma kayıtlı işsiz sayısının 20 bin 884, işsizlik ödeneği alan işsiz sayısının ise 2 bin 516 olduğunu söyledi.

Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 1. Olağan Toplantısı Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali Ali Çelik’in yanı sıra Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

Önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Kamil Uçan, 2020 hedefleri ve gerçekleşme oranlarını katılımcılarla paylaştı.

Temel istihdam bilgileri hakkında bilgiler veren Uçan, kuruma kayıtlı işsiz sayısının 20 bin 884, işsizlik ödeneği alan işsiz sayısının ise 2 bin 516 olduğunu ifade etti.

2020 yılını değerlendiren Vali Ali Çelik, “2019 yıl sonu itibarıyla İŞKUR’a bildirilen açık iş sayısı 13 bin 9 iken 2020 yılında 8 bin 785 olarak gerçekleşmiştir. 2019 ile 2020 yılı mukayese edildiğinde açık iş sayısında bir önceki yıla göre yüzde 67,53 oranında artış meydana gelmiştir. 2019 yılında işe yerleştirme sayısı 9 bin 288 iken 2020 yılında 6 bin 110 kişi işe yerleştirilmiştir. 2019 ile 2020 yılı mukayese edildiğinde işe yerleştirme sayısı önceki yıla göre yüzde 65,78 oranında gerçekleşmiştir” dedi.

Toplantıda; İŞKUR İl Müdürlüğü’ne verilen yetki çerçevesinde açılan istihdam garantili mesleki eğitim kurslarının kurul tarafından değerlendirilmesi, iş gücü eğitim faaliyetleri denetim raporu, 2020 yılı faaliyet raporu, 2021 yılı yıllık iş gücü eğitim planı, engellilere yönelik proje teklifleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, genç istihdam çocuk işçiliği konularına yönelik eylem planının kurul onayına sunulması ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait konular görüşülerek karara bağlandı.

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