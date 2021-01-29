Kütahya Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki 845 nüfuslu Dereköy köyünde Korona virüs (Covid19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamı Buğra Karadağ başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre, Dereköy Köyünde Covid19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı alınan tedbirlerin bulaşım yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 29 Ocak 2021 tarihinden 7 Şubat 2021 tarihine kadar 9 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 9 gün süre ile yasaklandı. Karantina altına alınan Dereköydeki vatandaşlarca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanacak.

Kararda ayrıca, “Karantina süresince Dereköyde Pazar faaliyetlerinin durdurulmasına, çay ocağı faliyetinde bulunan yerlerin karantina süresince kapatılmasına, alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifeti ve zabıta ekipleri ile denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.