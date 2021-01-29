Kütahya´da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesine bağlı 845 nüfuslu Dereköy, artan koronavirüs vakalarının ardından kaymakamlık kararıyla 9 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş-çıkışları ise jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Dereköy´de görülen koronavirüs vakalarının ardından karantina kararı aldı. Kurul kararında bireysel izolasyonun yeterli olamayacağına dikkat çekerek, "İlçemize bağlı Dereköy Köyünde Covid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bulaş hızının düşürülmesi amacıyla 29 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00'dan 07 Şubat 2021 saat 11.00'a kadar 9 gün süreyle karantina uygulanmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" denildi. Karantina altına alınan Dereköy´de ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Grupları´nca karşılanacağı belirtildi. Ayrıca köyün giriş-çıkışları da jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2021-01-29 18:19:33
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