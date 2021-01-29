Kütahya´da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya´da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası

DHA

Kütahya´da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası


Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesine bağlı 845 nüfuslu Dereköy, artan koronavirüs vakalarının ardından kaymakamlık kararıyla 9 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş-çıkışları ise jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Dereköy´de görülen koronavirüs vakalarının ardından karantina kararı aldı. Kurul kararında bireysel izolasyonun yeterli olamayacağına dikkat çekerek, "İlçemize bağlı Dereköy Köyünde Covid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bulaş hızının düşürülmesi amacıyla 29 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00'dan 07 Şubat 2021 saat 11.00'a kadar 9 gün süreyle karantina uygulanmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" denildi. Karantina altına alınan Dereköy´de ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Grupları´nca karşılanacağı belirtildi. Ayrıca köyün giriş-çıkışları da jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2021-01-29 18:19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kütahya Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı
Başkan Alim Işık: "Dev yatırım Kütahya'ya hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "Dev yatırım Kütahya'ya hayırlı ...
“Gediz'de Eğitime Engel Kalmasın" kampanyası
YEREL HABERLER “Gediz'de Eğitime Engel Kalmasın" kampanyası
"Temizlik takıntısı sosyal yaşamı etkiler"
YEREL HABERLER "Temizlik takıntısı sosyal yaşamı etkiler"
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
YEREL HABERLER Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
2020 yılında 6 bin 110 kişi işe yerleştirildi
YEREL HABERLER 2020 yılında 6 bin 110 kişi işe yerleştirildi
Başkan Ceyhun: "Yoncalı'ya dev spor kompleksi kazandırıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "Yoncalı'ya dev spor kompleksi ...
Emet'te ''Karavan park'' projesi
YEREL HABERLER Emet'te ''Karavan park'' projesi
Başkan Biçer: "Jeotermal enerjiyi gelecek nesillere taşımak zorundayız”
YEREL HABERLER Başkan Biçer: "Jeotermal enerjiyi gelecek nesillere ...
Sokak hayvanlarına yiyecek
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına yiyecek
Dumlupınar'da kar güzelliği
YEREL HABERLER Dumlupınar'da kar güzelliği
Yoncalı’da ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Yoncalı’da ilk adım atıldı
Antrenman sahası hazır hale getirildi
YEREL HABERLER Antrenman sahası hazır hale getirildi
Kütahya’da ihtiyaç sahibi yaşlılara jandarmadan yardım eli
YEREL HABERLER Kütahya’da ihtiyaç sahibi yaşlılara jandarmadan ...
Dünya Gümrük Günü Kütahya'da da kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Gümrük Günü Kütahya'da da kutlandı
TÜSOYAD Başkanı Nazlı’dan fiyatlarda oynama yapan marketlere tepki
YEREL HABERLER TÜSOYAD Başkanı Nazlı’dan fiyatlarda oynama yapan ...
İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmaları ...
Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı
YEREL HABERLER Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı
Emet'te GES tesisinde elektrik üretimine başlandı
YEREL HABERLER Emet'te GES tesisinde elektrik üretimine başlandı
Altay Tayfun Özcan ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
YEREL HABERLER Altay Tayfun Özcan ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...
Simav'da 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Simav'da 1 köy karantinaya alındı
Emet Belediyesi'nce, 3 bin panelle kurulan GES tesisi üretime başladı
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nce, 3 bin panelle kurulan GES tesisi ...
Belediyenin kar temizleme ekipleri sahada
YEREL HABERLER Belediyenin kar temizleme ekipleri sahada
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
YEREL HABERLER Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru ...