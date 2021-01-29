Kütahya Belediyesi'nden bir ilk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya Belediyesi'nden bir ilk

İHA

Kütahya Belediyesi'nden bir ilk

Kütahya Belediyesi'nde görev alan 52 güvenlik personeline kapsayan toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası ile imzalandı. İmzalanan toplu sözleşme ile en düşük maaş 3 bin 200 TL oldu.
İmza töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nde yine bir ilkin yaşandığını söyledi. Başkan Işık, “Bugün onurlu bir günü yaşıyoruz ve hayırlı bir iş için bir araya geldik. Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik Personel Anonim Şirketi adına Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası ile Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası arasında belediyemizde çalışan özel güvenlik personelimizin toplu iş sözleşmesini imzalayacağız. Sözleşmemiz 1 Temmuz 2020 tarihi ile 30 Haziran 2022 tarihi arasında ki süreyi kapsıyor. Daha önce belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerimiz için belirlenen hakların tamamını özel güvenlik personelimiz içinde belirledik. En düşük asgari ücreti 3 bin 200 TL ve üzerinde olacak şekilde ayarladık. Bugüne ayrı anlam katan Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ve belediyemiz adına görüşmeleri Mahalli İdareler İşveren Sendikası (MİS) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, genel başkan danışmanı, İzmir Bölge Başkanı, toplu sözleşme uzmanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kütahya Belediyesi yine bir ilke imza atmıştır” dedi.
Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ise konuşmasında Kütahya Belediyesinde çalışan özel güvenlik görevlilerin ilk toplu sözleşmesi olduğunu hatırlattı.
Yapılan konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzaları atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediyenin kar temizleme ekipleri sahada
YEREL HABERLER Belediyenin kar temizleme ekipleri sahada
Hayvan bakımevine destek
YEREL HABERLER Hayvan bakımevine destek
DPÜ’de Kariyer Planlaması Dersi Eğiticilerinin Eğitimi
YEREL HABERLER DPÜ’de Kariyer Planlaması Dersi Eğiticilerinin ...
Kütahya´da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kütahya´da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası
Kütahya Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kütahya Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı
Başkan Alim Işık: "Dev yatırım Kütahya'ya hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "Dev yatırım Kütahya'ya hayırlı ...
“Gediz'de Eğitime Engel Kalmasın" kampanyası
YEREL HABERLER “Gediz'de Eğitime Engel Kalmasın" kampanyası
"Temizlik takıntısı sosyal yaşamı etkiler"
YEREL HABERLER "Temizlik takıntısı sosyal yaşamı etkiler"
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
YEREL HABERLER Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
2020 yılında 6 bin 110 kişi işe yerleştirildi
YEREL HABERLER 2020 yılında 6 bin 110 kişi işe yerleştirildi
Başkan Ceyhun: "Yoncalı'ya dev spor kompleksi kazandırıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "Yoncalı'ya dev spor kompleksi ...
Emet'te ''Karavan park'' projesi
YEREL HABERLER Emet'te ''Karavan park'' projesi
Başkan Biçer: "Jeotermal enerjiyi gelecek nesillere taşımak zorundayız”
YEREL HABERLER Başkan Biçer: "Jeotermal enerjiyi gelecek nesillere ...
Sokak hayvanlarına yiyecek
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına yiyecek
Dumlupınar'da kar güzelliği
YEREL HABERLER Dumlupınar'da kar güzelliği
Yoncalı’da ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Yoncalı’da ilk adım atıldı
Antrenman sahası hazır hale getirildi
YEREL HABERLER Antrenman sahası hazır hale getirildi
Kütahya’da ihtiyaç sahibi yaşlılara jandarmadan yardım eli
YEREL HABERLER Kütahya’da ihtiyaç sahibi yaşlılara jandarmadan ...
Dünya Gümrük Günü Kütahya'da da kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Gümrük Günü Kütahya'da da kutlandı
TÜSOYAD Başkanı Nazlı’dan fiyatlarda oynama yapan marketlere tepki
YEREL HABERLER TÜSOYAD Başkanı Nazlı’dan fiyatlarda oynama yapan ...
İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmaları ...
Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı
YEREL HABERLER Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı
Emet'te GES tesisinde elektrik üretimine başlandı
YEREL HABERLER Emet'te GES tesisinde elektrik üretimine başlandı
Altay Tayfun Özcan ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
YEREL HABERLER Altay Tayfun Özcan ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...