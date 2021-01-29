Belediyenin kar temizleme ekipleri sahada

Gece başlayan ve etkili olan kar yağışı ile birlikte, Kütahya Belediyesi ilk karın düştüğü andan itibaren tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını başlattı. 24 saat esasına göre devam eden çalışmalarda ekipler, caddelerde ve kaldırımlarda oluşabilecek tehlikelere karşı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Kütahya’da da etkisini gösterdi. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda beklenen yoğun kar yağışına karşı hazır bir şekilde bekleyen Kütahya Belediyesi karla mücadele ekipleri, geceden itibaren yolların açılması için çalışmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışının vatandaşları mağdur etmemesi adına yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 24 saat esasına göre çalışıyor.

İki vardiya çalışma esasına göre 65 gece ekibi, 65 gündüz ekibi olmak üzere, 8 adet bıçaklı kamyon, 10 adet yükleme kamyonu, 10 adet kepçe, 4 adet greyder, 4 adet el ile tuzlama ekibi, 2 adet küçük araç ve 4 adet yükleyici toplamda 42 araç tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan ise kaldırım temizleme ve tuzlamada 27 kişi görev alıyor.

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