Kaymakam Mahmutoğlu törenle uğurlandı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 1,5 yıldır görev yapan Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu yeni görev yerine atanmak üzere Ankara'ya uğurlandı.

Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, ''Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmutoğlu ilçemizde her alanda gerçekleştirdiği güzel hizmetlerin yanı sıra huzur ve güven ortamı oluşturmasında ki katkılarıyla halkımızın gönlünde müstesna bir yeri olmuştur. İlçemizden ayrılışına bizler üzüldük fakat devletimizin daha üst kademelerinde alacağı görevler içinde kendisi adına sevinçliyiz. Bu vesileyle şahsım ve ilçemiz halkı adına sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.