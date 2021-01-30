Sokak hayvanlarına yiyecek

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı sonrasında sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler şehrin farklı mahallelerinde 14 besleme noktasında hafta içi her gün beseleme noktalarına yiyecek bırakarak, sokak hayvanlarının bu soğuk günler yem bulmada ki sıkıntıları gideriyor.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarını daha önce de olduğu gibi bu soğuk kış günlerinde de unutmuyor. Şehrin farklı mahallelerinde oluşturulan 14 beslenme noktasına hafta için her gün düzenli olarak bırakılan yemler sokak hayvanlarının aç kalmamalarını sağlıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri TOKİ, eski kamyon garajı, Sofu Mahallesi, Kirazpınar Mahallesi, Enne Mahallesi, Yoncalı, Meydan Mahallesi ile birlikte regülatör, Çamlıca mesire alanı, Fatih Sanayi Sitesinde yer alan beslenme noktalarını ziyaret ederek sokak hayvanları için gereken yemleri bırakıyorlar.

Sokak Hayvanlarını besleme çalışmaları soğuk havalarda daha özenle yapılırken, hayvan severlerden gelen desteklerle de sokak hayvanları unutulmuyor.

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