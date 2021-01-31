Dumlupınar'da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yoğun kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıyor.

Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarını unutmadı. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmaları yapan Dumlupınar Orman İşletme Müdürlüğü ve resmi kurumlar, doğadaki hayvanlara yonca, saman, yulaf ve buğday bırakarak, onlara sahip çıktı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yoğun kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıyor. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmaları yapan Dumlupınar Orman işletme şefliği, Dumlupınar Kaymakamlığı, Belediye Personellerimiz, İl Genel Meclis Üyemiz, doğadaki hayvanlara yulaf, saman, yonca ve buğday bırakarak onların yaşamlarını daha rahat sürdürmelerine katkıda bulundular'' dedi

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