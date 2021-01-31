Kütahya´da aranan 8 kişi yakalandı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da polis ekiplerinin düzenlediği `Güven ve Huzur Operasyonu´nda haklarında yağma, hırsızlık ve fuhuş gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile ilçelerde aranan şahıslara yönelik `Güven ve Huzur operasyonu´ düzenlendi. Operasyon kapsamında haklarında yağma, çalıntı mal satın alma, hırsızlık, fuhuş, fuhşa aracılık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-01-31 12:21:49



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