Mesire alanı çalışmaları başladı

Emet Belediyesi tarafından, Emet Çayı Yağcık köprüsü çevresinde yapılacak olan mesire alanı için çalışmalarının başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, ’’DSİ tarafından su havzasını genişletme çalışmalarına destek verilecek. Çalışmalar kapsamında Emet belediyesi olarak, bu alanı mesire yeri olarak düzenleyip halkımızın kullanımına sunacağız. Çalışmalara başlandı. DSİ tarafından proje hazırlığı bitirildi. Emet belediyesi olarak taş teminini yapmaya başladık. Yakında iş makinaları bölgede çalışmaya başlayacak. ile çalışmaya başlıyoruz. İlçemiz için hayırlı olsun'' dedi.

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