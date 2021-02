Gedizli öğrencilerden 'Bir can, bir nefes' projesi

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Kütahya’nın Gediz ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan barınaklar ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirildi.

Müzik Öğretmeni İlke Somalı Mercimek ve Kimya öğretmeni Zeynep Özlem Ölmez Mamiş’in kurucu olarak başlattıkları “Bir Can Bir Nefes” eTwinning projesi kapsamında sokak hayvanlarının yaşam hakkı konusunda farkındalık oluşturmak için, sokak hayvanlarının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına başladı.

“Bir Can Bir Nefes” projesinin Uluslararası bir boyuta sağlam adımlarla ilerlemekte olduğunu ifade eden proje sorumlusu İlke Somalı Mercimek, “Bosna Hersek, Polonya ve Gürcistan olmak üzere 3 yabancı ortakla yolumuza güçlü bir şekilde projelerimizle devam ediyoruz. Ortak projelerimiz kapsamında ilk etapta sokak hayvanları için yuva ve barınak hazırladık. Gediz Belediyesi ile işbirliği içerisinde 50 adet kedi evi yaptık. Öğrencilerimiz yaptıkları barınakları ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi” dedi.

Ortak proje çerçevesinde her ay farklı proje etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Proje sorumlusu İlke Somalı Mercimek; “Serdal Özçelik, Nefize Cihangir, Şeyma Sultan Güleç, Batun Bulut, İsmail Hakkı Güleç, Aslı Özçelik, Mehmet Mercimek, Vedat Mamiş ile Bosna Hersek’ten Irma Ghaniashvili, , Polonya’dan Justyna Gejdel, Gürcistan’dan Srednja zubotehnika kola’nın da destekleriyle proje ortağı öğretmenlerimizin yoğun çalışmaları var. “Bir Can Bir Nefes” projesi ile aynı zamanda öğrencilerimiz web 2.0 gibi teknolojik araçları tanımayı ve kullanmayı, yardımseverlik için de grup çalışmalarında bulunmayı, özgüveni yüksek örnek bireyler olmayı ve öğretmenleri ile dayanışma içinde bulunarak sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyorlar” dedi.

