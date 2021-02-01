Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısındaki bacadan kopan tuğla parçaları, caddede park halinde ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine düştü.
Cumhuriyet Mahallesi Kadılar Caddesi´nde bulunan bir evin çatısındaki bacadan, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan tuğla parçaları, park halinde ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine düştü. Bu arada yoldan geçen bir kişi ise kaçarak kopan parçalardan son anda kurtuldu. Bacadan kopan tuğla parçalarının aracın üzerine düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kiralık olduğu öğrenilen otomobilin ön camında büyük hasar oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2021-02-01 18:49:41
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