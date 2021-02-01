Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısındaki bacadan kopan tuğla parçaları, caddede içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine düştü.

Cumhuriyet Mahallesi Kadılar Caddes'inde bir evin çatısındaki bacadan şiddetli rüzgar nedeniyle kopan tuğla parçaları, içinde 3 kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin üzerine düştü. Bu arada yoldan geçen bir kişi de kaçarak kıl payı kurtuldu. Kiralık olduğu öğrenilen aracın ön camında büyük hasar oluştu.

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