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Evi yanan aileye yardım eli uzandı

DHA

Evi yanan aileye yardım eli uzandı


Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)KÜTAHYA´nın Paşam Sultan Mahallesi´nde evleri yanan Şahin ailesi, yardımseverlerin desteğiyle yeni bir eve yerleştirildi. Nermin Şahin, "Çok şükür başımızı sokacak bir evimiz oldu" dedi.
Paşam Sultan Mahallesi Dükkancık Sokak´ta yaşayan 4 kişilik Şahin ailesinin evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Aileyi ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çelik, ailenin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi. Yardımseverlerin de desteğiyle aile, yangından saatler sonra yeni evine yerleştirildi. Yeni evlerine taşındıkları için mutlu olduklarını söyleyen anne Nermin Şahin ve kızı Nurcan Şahin (15), Vali Ali Çelik ve Genç İHH üyelerine teşekkür etti.
`TÜM EV DUMAN DOLMUŞTU´
Yangın sırasında kardeşi ile evde olduğunu söyleyen Nurcan Şahin, "Sabah 11.30 gibi yangın başladı. Biz yarım saat önce kardeşimle kahvaltı yapmıştık. Yukarıdan bir ses duyduk. Normalde kedi dolaşıyor. Bir şey devirdi sandık. Kardeşimle yukarı bakmaya gidecektik, banyo ve tuvaletin önü duman olmuş. Dumandan dolayı yukarı çıkamadık. Mahallede herkesin evi sobalı olduğu için naylon yaktılar sandık. Salona geldiğimizde her yeri duman kaplamıştı" dedi.
`KEDİMİZİ MUTFAKTA TAHTALARIN ALTINDA BULMUŞLAR´
Yardım istediklerini ifade eden Şahin, "Annemi ve babamı arattırdım. Hayvanlarımızı almak için eve girdiğimizde evin camları patladı. Evimizde iki muhabbet kuşu ve bir tane kedimiz vardı. Sadece kuşlarımızı alabildik. Kedimizi aradık ama o saklanmış. Kuşları alıp, çıktık. Bir daha da bizi sokmadılar eve. İtfaiye ekipleri, `Evcil hayvanınız var mı?´ diye sordu, `Kuşlarımızı aldık ama kedimizi bulamadık´ dedik. Aradılar ama bulamadıklarını söylediler. Annem yangından bir gün sonra, eve eşya almaya gelince, kedimizi mutfakta tahtaların altında bulmuş" diye konuştu.
`BAŞIMIZI SOKACAK BİR EV VERDİLER´
Seramik atölyesinde çalışan anne Nermin Şahin ise sabah saat 07.30 gibi evden çıktığını, öğle saatlerinde komşularından gelen telefonla endişeye kapıldığını söyledi. Nermin Şahin, "Baktım komşum arıyor. Nurcan, `Anne koş evimiz yanıyor´ dedi. Hemen apar topar çıktım, eşimi aradım. O da işteydi. `Çabuk koş ev yanıyormuş´ dedim. O koşarak, gelmiş. Benim iş yerim uzak olduğu için hemen şefe haber verdim, `Beni evime götürebilir misiniz, evim yanıyormuş´ dedim. Allah razı olsun getirdiler. Olaydan hemen sonra valimiz geldi. Bizzat evimize gelerek bizle ilgilendi. İhtiyaçlarımızın en kısa sürede giderileceğini söyledi ve yanınızdayız dedi. Allah razı olsun. Sonra da İHH´den arkadaşlar birlik oldu. Çok şükür başımızı sokacak bir ev verdiler" dedi.
Aileyi daha önce de yardım ettikleri için tanıdıklarını söyleyen Genç İHH Kütahya Şube Başkanı Fuat Yaymacı da "Ailemiz daha önce bizim yardım ettiğimiz ailelerdendi. Evlerinin yandığını duyduk ve müdahale etme ihtiyacı hissettik. İtfaiyeci ağabeylerimize yardım etme amacıyla gittik. Ailemizin bu soğuk havada dışarıda kalmasına gönlümüz el vermedi. Yeni evlerini tuttuk, temizledik ve eşyaları taşıdık" şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-02-02 11:31:42

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