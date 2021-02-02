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DPÜ’de 'Keramika Zirve Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu

İHA

DPÜ’de 'Keramika Zirve Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde öğrenim gören, başarılı yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Keramika Zirve Başarı Ödülleri verildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ömer Köse, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Muammer Gavas, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Keramika Genel Müdürü Emin Yüce ve ödül alacak öğrencilerin kayıtlı oldukları programların anabilim dalı başkanları Prof. Dr. Ali Uçar, Prof. Dr. Hayri Dayıoğlu, Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Prof. Dr. İrfan Terzi, Prof. Dr. Levent Mercin, Prof. Dr. Mehmet Acet, Prof. Dr. Orhan Elmacı ve Prof. Dr. Özgür Önder’in yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.
Keramika Zirve Başarı Ödül töreninde ayrıca Kütahya AK Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Kütahya MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ve Kütahya CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın gönderdiği tebrik mesajları okundu.
Törende ilk konuşmayı yapan Rektör Kazım Uysal, üniversitelerinin düzenlemiş olduğu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Keramika Ödül Töreni'ni ilk defa gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Bilgiyi üreten, ihraç eden ve sunan bir üniversite haline geleceğiz”
Rektör Uysal,” Üniversitemiz son bir yılda çok iyi işler yapıyor. Üç enstitümüzü kapatarak tek bir enstitü haline getirdik. Bunları birleştirerek yönetimi kolaylaştırdık. Bir yıl önce lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı yüzde 3 iken şu anda yüzde 15 oldu. Toplam lisansüstü öğrenci sayımız 7 binlere yaklaşıyor. BAP destekli projelerin sayısını ve miktarını arttırdık. Sadece bu ay 1,5 milyon TL'lik ÖNAP çağrısına çıktık. Hem kazanacağız hem de lisansüstü eğitim enstitümüzü güçlendireceğiz. Son 1 yıl içerisinde araştırma ve uygulama merkezleri açtık. Bu veriler bu şekilde ilerlerse üniversitemiz bilgiyi kullanan değil, bilgiyi üreten ve bilgiyi ihraç eden ve sunan bir üniversite haline gelecektir. Sıkıntı çekmeden saadet olmaz. En büyük saadetler, yine en büyük meşakkatlerin, alın terinin, gayretin sonucudur. Başarı sonu olmayan bir yolculuktur. Çalışmak aynı zamanda insanlığı kötü alışkanlıklardan alıkoyar. Hayatta mutlu olmak istiyorsanız çalışmak zorundasınız. Bunun yolu çalışmaktan geçer. Alın teriyle kazanılan her şey kalıcı mutluluk verir. Başarılı ve zirveye ulaşmış öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyor ve öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün sponsoru olan Keramika’ya da teşekkür ediyorum” dedi.
Uysal'ın ardından konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üniversitemiz tarafından ilki düzenlenen Keramika Ödül Töreni'nin devamını niyaz ediyorum. Bilim alanında yapılan her çalışmayı destekliyoruz. Bu vesileyle burada ödül alacak tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, onları yetiştiren anne babalarına da şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

“Çalışacak, kendisini yetiştirecek genç arkadaşlara ihtiyacımız var”
Bu tür programlara her zaman ihtiyaçları olduğunu belirten Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, "Bu zirveye ulaşmış tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Biz iş dünyası olarak tüm öğrencilerimizin yanında olmayı arzu ediyoruz. İş dünyasında artık her firma kendi elemanını kendisi yetiştiriyor. Yeni mezun olan öğrencileri alıp kendi firmamızın kültürüne göre yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Bunun için aradığımız tek özellik gelen öğrencilerimizin kendilerini yetiştirmeleri. Öğrencilerimiz kendilerini yetiştirirse her zaman onlara iş hayatında yer var. Çalışacak, kendisini yetiştirecek genç arkadaşlara ihtiyacımız var. Üniversitemiz de bunun için çalışıyor. Bizlerde her zaman neleri beraber gerçekleştirebiliriz, sanayi ile üniversiteyi nasıl birleştirebiliriz diye yoğun çaba sarf ediyoruz " ifadelerini kullandı.
Törende konuşan Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, ”Üniversitemiz kurulduğundan bu yana daima ilerleyen ve artık kurumsallaşmış bir üniversite. Bunun meyvelerini de görüyoruz. Yakın zamanda üniversite sanayi iş birliğini konuşmuştuk. Bu konuda hükümetimizin çok büyük desteği var. Bu süreçlerle birlikte çok daha iyi noktalara geleceğiz. Artık her alanda daha iyiye gitme zamanı. Valilik, belediye ve üniversite iş birliği devam ettikçe bu gelişmeler hızla devam edecek. Bu tür çalışmaların sayısının artması, üniversite sanayi iş birliği çok önemli. Burada başarılı olan bütün öğrencilerimizi kutluyorum, her şey gönüllerince olsun" şeklinde konuştu
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Keramika Zirve Başarı Ödülünü almaya hak kazanan yüksek lisans öğrencileri Sevde Betül Könül (Fen Bilgisi Eğitimi), Mehmet Ergül (İleri Teknolojiler) Meltem Özkan (Sanat ve Tasarım), Bahar Duman (İşletme), Samet Uslu, Kakha Shamatavaya (Beden Eğitimi ve Spor), Mustafa Haitham Mohammed AlBassam (Biyoloji), Rashid Sadıgov (Uluslararası İlişkiler) ile doktora öğrencilerimiz Ahmet Özgür (Maden Mühendisliği) Erdem Güç (Kamu Yönetimi) ve Yunus Şahinler (Beden Eğitimi ve Spor) ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

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