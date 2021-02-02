İntihara kalkışan alkollü kişiyi, polise kurtardı

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesinde elindeki bıçakla köprü züerine çıkıp, intihar edeceğini söyleyen Hidayet T., polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.
Karşıyaka Mahallesi´nde alkol aldıktan sonra elindeki bıçakla kendisine zarar veren Hidayet T. köprü üzerine çıkarak, intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre Hidayet T.´yi iknaya çalıştı. Bıçakla kendisine zarar vermeye devam eden Hidayet T., arkadan yaklaşan polis memuru tarafından etkisiz hale getirilerek, yakalandı.
Hafif yaralı Hidayet T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2021-02-02 13:15:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.