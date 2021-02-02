İntihara kalkışan alkollü kişiyi, polise kurtardı

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Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesinde elindeki bıçakla köprü züerine çıkıp, intihar edeceğini söyleyen Hidayet T., polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Karşıyaka Mahallesi´nde alkol aldıktan sonra elindeki bıçakla kendisine zarar veren Hidayet T. köprü üzerine çıkarak, intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre Hidayet T.´yi iknaya çalıştı. Bıçakla kendisine zarar vermeye devam eden Hidayet T., arkadan yaklaşan polis memuru tarafından etkisiz hale getirilerek, yakalandı.

Hafif yaralı Hidayet T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY

2021-02-02 13:15:00



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