Dumlupınar'da Belediye işçileri için sözleşme

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye işçileri için toplu sözleşme imzalandığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Kütahya Hizmetiş Sendikası Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş belediye başkanlığımıza ziyarette bulundu. Karşılıklı şekilde işçi kardeşlerimizin yararına olan protokol imzalandı. Belediye işçilerimize yeni sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Belediye olarak her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.

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