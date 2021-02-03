Vali Çelik’in ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

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Vali Ali Çelik, 20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı’na katıldı.

Trafik Medya Ödülleri Değerlendirme Kurulu Üyesi Vali Ali Çelik’in ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

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