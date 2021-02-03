Belediye Kütahyaspor'dan imza şov

Belediye Kütahyaspor, şampiyonluk yolunda güçlü bir şekilde ilerlemek için devre arasında farklı mevkilere yaptığı transferleri tanıttı. Belediye Başkanı Alim Işık, tanıtım toplantısında hedeflerinin şampiyonluk olduğunu bir kez daha vurguladı.

Belediye Kütahyaspor kulüp binasında, yeni transfer edilen oyuncuların tanıtımı toplantısında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ara transfer döneminde takımın ihtiyacı olan mevkilerine transferler yaparak daha da güçlü bir takım haline geldiklerini belirtti. Başkan Işık, “Belediye Kütahyaspor’un tarihi günlerinden birisini yaşıyoruz. Ara dönemde yaptığımız yeni transferlerin tanıtımı için bir araya geldik. Herkesin bildiği gibi Belediye Kütahyaspor’umuz 3. Lig 2. Grupta mücadelesini sürdürüyor. İlk yarının sonunda maalesef talihsiz bir sakatlanma sonucu, oyuncularımızdan santrafor Onur Garip ameliyat oldu. Bir dönem aramızda olamayacak. Ara transfer döneminde santrafor ve takımımızın ihtiyaç duyduğu diğer mevkilerdeki transferler için başta sportif direktörümüz ve hocamız olmak üzere belediye başkan yardımcımız, kulüp başkanımız, kulüp yöneticilerimiz yoğun bir mesai harcadı. Bu mesai sonucunda da yeni kardeşlerimizi takımımıza dahil ettiler. Takımımız şuanda bulunduğu pozisyon itibari ile gizli lider. Bu oyuncularımızdan beklentilerimiz takımı açık lider ve açık ara şampiyon yapmaları. Şuana kadar transfer yapmadan belli bir noktaya mevcut sporcularımızla geldik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Döktükleri terler ve bu terlerin karşılığında aldıkları ücretler helal olsun” dedi.



Futbolcuları Başkan Işık tanıttı

Başkan Işık, toplantıda tek tek yeni alınan altı oyuncuyu tanıtırken, kendilerine büyük görevler düştüğü söyledi. Başkan Işık, “Biz en baştan bir hedef koyduk. Bu sene 2. Lige yükselen bir takım olmayı hedefledik. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonrasında transferlerimiz gerçekleşti. Yiğit Kotan 19 yaşında, santrafor mevkisin de görev alıyor. Ankaraspor’dan yarım sezon kiralık olarak aramıza geldi. Hazarhan Karaca 22 yaşında, kenar oyuncusu, Mamak Futbol Kulübünden bir buçuk yıllığına anlaşma yapıldı. Erdi Taşkent 31 yaşında, sol bek defans oyuncusu, Kahta 02 Spordan sezon sonuna kadar anlaşma yapıldı. Tuncay Fındıkçı 29 yaşında, merkez orta saha oyuncusu, Ergene Velimeşe Spordan bir buçuk sezonluk anlaşma yaptık. Bora Taşdemir 23 yaşında, santrafor mevkiinde oynuyor. Afyon Afjet Spordan sezon sonuna kadar kiralık olarak aramıza katıldı. Alican Tez 33 yaşında santrafor oyuncusu, Alanya Kestel Spordan bir buçuk yıllığına aramıza katıldı. Bu kadro ile hak ettiğimiz yere geleceğine inanıyoruz. Transferlerimiz şehrimize ve takımımıza hayırlı olsun. Hedefimiz önümüzdeki 16 maçı kayıpsız almak” diye konuştu.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kulüp Başkanı Cahit Özel, Başkan Vekili Erdoğan Çolak, Sportif Direktör Tolga Tağ ve Teknik Direktör Polat Çetin katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.