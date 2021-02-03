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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da yaban domuzu av sürecini başlatıldı

İHA

Kütahya’da yaban domuzu av sürecini başlatıldı

Kütahya’da yaban domuzlarının tarıma verdiği zararı azaltmak amacıyla yaban domuzu av süreci başlatıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, ”Kütahya’mızda tarımının en büyük sorunlarından biri de şüphesiz yaban domuzlarının verdiği zarar olup, her gittiğimiz köyde mutlaka şikayet konusu olarak dile gelmektedir. Yaban domuzlarının tarıma verdiği zararı azaltmak ve çiftçi dostlarımıza bir nebze faydalı olabilmek için yaban domuzu av sürecini başlattık. Bizlere destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze, Avcılar Federasyonumuza, UMKE'ye, Jandarma Komutanlığımıza, Ziraat Odası Başkanlığımıza, Sabuncupınar muhtarımıza ve avcı dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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