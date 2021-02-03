Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya “Hayırlı olsun” ziyareti

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Kütahya Valisi Ali Çelik, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Kütahya’da 5 yıl süreyle Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akarca, Vali Çelik’e teşekkür etti.

Ziyarete, Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ceza Dairesi Genel Kurulu üyesi Muhammed Yavuz da iştirak etti.

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