KSBÜ'de 'Temel iş sağlığı ve güvenliği' eğitimi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından kurum içi “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri başlandı.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan eğitim ile OYS sistemi üzerinden idari personelin katılımıyla gerçekleşirken, eğitim sonunda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi katılım belgesi ile yangın ve yangından korunma yolları eğitimi katılım belgesi verileceği belirtildi.

Online gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan KSBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Fatih Ulukaya, “KSBÜ olarak kurumumuzda görev alan personellerimizin sağlık ve güvenlik şartları altında çalışmalarını sürdürmeleri oldukça önemli bir husustur. Bu husus doğrultusunda pandemi şartlarına uygun ve online eğitimin tüm imkanları çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü olarak Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerimizi 17 Şubat tarihleri arasında OYS sistemi üzerinden online olarak gerçekleştiriyoruz. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmede ve azaltılmasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemi unutulmamalıdır.” şeklinde konuştu.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri Prof. Dr. Hüdaverdi Küçüker, Öğr. Gör. Fatih Ulukaya, Öğr. Gör. Mustafa Tatlıcan ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Yangın Eğitmeni) Yılmaz Karadaş tarafından hazırlandı.

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