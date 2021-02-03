Kütahya’da bulunan İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarına yönelik Zoom üzerinden "İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği Vizyon Semineri" gerçekleştirildi.

Seminere, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar, il merkezinde bulunan İmam Hatip Okullarının Müdür ve Müdür Yardımcıları katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığın güncel politikaları ve 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında "Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimlerinin Yeniden Yapılandırılması" hedefi doğrultusunda ve ilgili mevzuat çerçevesinde, İmam Hatip Okullarında görev yapan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkıda bulunmak, eğitim öğretim hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli yürütülmesini sağlamak, okullar arasında işbrliği ve iletişimi güçlendirmek, tecrübe ve örnek uygulama paylaşımı gerçekleştirmek, eğitimdeki ulusal standartların yakalanması ve bu bağlamda iyi örneklerin yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmeler yapmak amacıyla farklı başlıklarda mesleki ve kişisel gelişim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.