Emekli vatandaştan örnek davranış

Kütahya'da para çekmek için gittiği ATM'de unutulan parayı bulan emekli vatandaş örnek bir davranış sergiledi. Duyarlı vatandaş sahibini bulmadığı parayı bankaya teslim etti.



Kütahya'da emekli sağlık memuru Ali Üver, bankamatikte bulduğu paranın sahibi çıkmayınca bankaya teslim etti. Üver, yaptığı açıklamada, “Parayı teslim edince omuzlarımdan yük kalktı ve vicdanen rahatladım. Herkese aynısını yapmayı tavsiye ederim. Banka ATM kayıtlarından yola çıkarak para sahibine ulaştıracak." dedi. Örnek bir davranışta bulunan Üver, “Dün akşam saatlerinde bir bankanın ATM şubesine para çekmek için gittiğimde bir kadın işlem yapmaktaydı. Birden acilen koşmaya başladı ve ATM’den uzaklaştı. Bende ATM’ye yanaştığımda hemen işlem başlamadı. Daha dikkatli baktığımda haznede para olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle bayan bir yere yetişmek için koştu ve unuttu parayı diye düşündüm. Bin TL’nin üzerinde bir para vardı haznede ve üzerimde birden sorumluluk oluştu, vicdanım el vermedi orada bırakmadım. Bende aldım parayı yetkililere teslim ettim. Bu pandemi ortamında bu parayı unutan şahsın ihtiyacı vardır belki işsizlik maaşıdır diye düşündüm. Parayı teslim edince omuzlarımdan yük kalktı ve vicdanen rahatladım. Herkese aynısını yapmayı tavsiye ederim. Yarın da siz paranızı kaybedebilirsiniz” diye konuştu.

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