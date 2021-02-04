Simav’da sahte içki operasyonu

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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde, sahte içki ele geçirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sahte içki üretimi şüphesi üzerine Naşa beldesinde gerçekleştirlen operasyonda 5 litre etil alkol, 2,5 litre sahte rakı, 1,5 kilogram anason, 150 mililitre viski aroması ve 80 mililitre anason yağı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi adli makama sevk edildi.

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