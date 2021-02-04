Lise öğrencilerine destekleme ve yetiştirme kursu

Kütahya'nın Emet ilçesinde üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursu açıldığı bildirildi.

Gazi Emet Anadolu Lisesş'nde açılan kursu ziyaret eden ve öğrencilerle bire bir yakından ilgilenen Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, ''Değerli öğrencilerimiz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu günleri, sizlere sunulan bu nezih imkânları en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Kaymakamlık olarak bütün imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz. Tek beklentimiz sizleri geleceğe donanımlı olarak hazırlayarak, başarılı, müreffeh ve milletine faydalı bireyler olmanızı sağlamaktır. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah emeklerinizi zayi eylemesin. Katılımda bulunduğunuz için sizlere, özverili çalışmalarından dolayı da okul idarecileri ve etüt hocalarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi kurallarına eksiksiz uyalım'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.