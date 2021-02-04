Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)KÜTAHYA´da Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasında yaptığı denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ederek alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne bin 339´ar lira idari para cezası uygulandı, ehliyetlerine el konuldu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, saat 21.00´de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde denetim yaptı. Gaybiefendi Mahallesi´ndeki denetimlerde araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek alkollü araç kullandığını tespit edilen 5 araç sürücüsüne bin 339´ar lira idari para cezası uygularken, ehliyetlerine de el konuldu. Ehliyetsiz 2 araç sürücüsü ve ruhsat sahiplerine de 2 bin 698´er lira idari para cezası kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-02-04 10:14:14



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