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Şaphane 112 Acil Sağlık İstasyonu'na yeni ambulans

İHA

Şaphane 112 Acil Sağlık İstasyonu'na yeni ambulans

Kütahya’nın Şaphane ilçesi 112 Acil Sağlık İstasyonu’na Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen son model ambulans hizmete girdi.
Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz 112 Acil Servisine, son model ambulansımız gelmiştir. AK Parti Kütahya İl Başkanımıza, Milletvekillerimize, Sayın Valimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah'' ifadelerini kullandı.

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