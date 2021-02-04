Kaymakam Yazıcı: ''Köylülerimizin talepleri en büyük önceliğimizdir''

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Taşkıran ve İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ile birlikte köy ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Armağan Yazıcı, İlk olarak ilçeye bağlı Akpınar Köyü ziyaretinde içme suyu depo onarımı ve düğün salonu tadilatını inceledi. Daha sonra Efendiköprüsü Köyü ziyaretinde, köy muhtarından mevcut köy sorunlarını ve vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Kaymakam yazıcı, istek ve taleplerin kısa sürede karşılanacağını söyledi.

Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin en büyük öncelikleri olduğunu belirten Kaymakam yazıcı, son olarak Doğancılar Köyü ziyaretinde düğün salonu, köy camisinde ve yapımı tamamlanan içme suyu isale hattı yenileme işinde incelemelerde bulunuldu.

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