Hisarcık’ta asfalt yama çalışması

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Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Emet, Hisarcık ve Gediz karayolu üzerinde oluşan çukurlar sıcak asfalt ile dolduruluyor.

Karayolları yetkilileri, Emet, Hisarcık ve Gediz karayolunda şiddetli kış şartları sonucu yağan kar ve yollarda yapılan tuzlamalar ile araçların tekerleklerine takılı olan zincirler nedeniyle kış döneminde oluşan çukurların sıcak asfaltla doldurularak yaşanabilecek kaza olumsuzlukların önüne geçilmesinin amaçlandığını belirttiler.

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