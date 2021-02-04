Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne proje tanıtım ziyareti

Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi heyeti İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek okullarında yürütülen eTwinning ve Erasmus+ projeleri hakkında Müdür Hasan Başyiğit'e bilgi verdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, projelerde görev alan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Ahmet İren, İngilizce öğretmeni Sevgi Altun Dilek ve Muammer Karakaya ile proje temsilcisi öğrenciler, daha sonra Şube Müdürü Mustafa Topuz ile görüşerek projeleri hakkında açıklamalarda bulundular.

Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinin proje çalışmalarının diğer ülkelerdeki proje ortaklarıyla birlikte yürütüldüğü açıklandı.

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