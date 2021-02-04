Vali halkı uyardı

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Kütahya Valisi Ali Çelik, kentte Koronavirüs vaka sayındaki düşüşün yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, halkın tedbirlere uymasını istedi.

Vatandaşları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyaran Çelik, "Fedakarlıklarımız boşa girmesin" dedi.

Çelik'in paylaşımı şöyle: "Kıymetli Kütahyalılar, vaka sayısındaki düşüş yeniden yükselişe geçti. Tedbir almak zorundayız. Misafirliklere ara vermeli, kapalı mekanlarla uzun süre kalmamalıyız. Lütfen, fedakarlıklarımız boşa gitmesin. Hepimiz sorumluyuz."

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