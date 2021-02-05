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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da sosyal belediyecilik

İHA

Kütahya'da sosyal belediyecilik

Kütahya Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında 20192020 yıllarında hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek olmaya devam etti. ‘Bir elin verdiğini, diğer elin görmeyecek’ anlayışı ile yapılan yardımlarla yardıma muhtaç kişilerin yüzü gülüyor, kalpleri ısınıyor.
Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle, Kütahya Belediyesi Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek anlayışı ile yapılan yardımlarla yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yüzleri gülüyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın, göreve gelir gelmez başlattığı projelerin başında yer alan Hilal Kart projesi ile bugüne kadar 21 bin 694 kişiye destek sağlandı. Hilal Kart ile 2019 yılında bin 583 aile ve 4 bin 756 kişiye, 2020 yılında ise 5 bin 634 aile ve 16 bin 938 kişiye, toplamda ise 7 bin 217 aile ve 21 bin 694 kişiye hilal Kart desteği sağlandı.
Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü vasıtası ile ihtiyaç sahibi kişilere sıcak yemek desteği artarak devam ediyor. 2019 yılında 2 bin 953 öğün, 2020 yılında ise 7 bin 761 öğün sıcak yemek desteği sağlandı. Toplamda ise 10 bin 714 öğün sıcak yemek desteği verildi.

EV TAMİRİ VE BAKIMLARI YAPILIYOR
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sıcak yemek, giysi, gıda ve Hilal Kart dışında, vatandaşların evlerinin tamir ve bakımları da yapılıyor. 2020 yılı içinde 10 ailenin evlerinde gereken yerler tamir edilerek gerekli bakımları yapıldı. Diğer taraftan 2019 yılında 484 aileye odun yardımı yapılırken, 2020 yılında bu sayı, 620 aile oldu. Toplamda yapılan odun yardımı ise bin 84 aile oldu.
Yardıma ihtiyaç duyan lise öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan Lise Ulaşım Destek Kartı projesiyle 2019 yılında aylık 44 binişlik olmak üzere, 147 lise öğrencisine ve 2020 yılında yine, aylık 44 binişlik olmak üzere, 150 lise öğrencisine Ulaşım Deste Kartı verildi. Diğer taraftan ise 2020 yılı içinde ilköğretim ve lisede okuyan 650 öğrenciye Eğitim Destek Kartı verildi.

KİMSESİZLER BAKIMEVİ
Kimsesizler Bakımevi projesi ile kalacak yeri olmayan vatandaşlar, bakımevinde barındırılarak barınma ihtiyaçları karşılandı. 2020 yılında 14 vatandaş Kimsesizler Bakımevinde konaklayarak barınma problemleri çözüldü. Diğer taraftan hasta yakını 8 vatandaşın barınma evinde konaklaması sağlandı. Bunun yanında Tıbbi Destek Projesi kapsamında 8 vatandaşa tıbbi destek tedavi yardımı yapıldı. 18 vatandaşın şehir dışındaki hastanelerde tedavisi için ulaşım desteği sağlandı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kıyafet bankacılığı, eşya bankacılığı gibi projeleri ile bin 112 kişi kıyafet bankacılığı projesinden faydalanırken, 92 aileye de eşya bankacılığı desteği sağlandı. Yine 2020 yılı içinde 8 bin adet gıda kolisi ve 2 bin adet alışveriş kartı ihtiyaç sahibi kişilere verildi. 160 aileye her ay olmak üzere toplamda bin 120 adet ekmek fişi verildi.

HİLAL BEBEK PROJESİYLE BEBEKLER DAHA HUZURLU
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın sosyal belediyecilik adına başlattığı bir diğer önemli projeler arasında yer alan Hilal Bebek Projesi ile 2019 yılında 250, 2020 yılında ise 490, toplamda 640 adet Hilal Bebek Paketi yeni doğan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere verildi. Yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçları ile donatılan Hilal Bebek Paketi ile ailelere ve bebeklere destek sağlandı.
Şehrin muhtelif noktalarına konuşlandırılan 157 adet giysi kumbarası ile Kütahyalı vatandaşlar ihtiyaç fazlası kıyafetlerini güvenle giysi kumbarasına koyabildiler. Giysi Bankacılığı projesi ile bin 112 aileye ve ortalama 5 bin 500 kişiye 2 ayda bir olmak üzere giysi mağazasından kıyafet ihtiyaçlarına göre destek sağlandı.

KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ
Belediye bünyesinde kurulan Kadın Dayanışma Merkeziyle 891 kadın ve 56 erkek vatandaşa bireysel danışmanlık ve Hilal Kart desteği sağlandı. Ayrıca sığınma evinden çıkan 24 kadın vatandaşa bireysel danışmanlık, Hilal Kart ve Eşya Bankacılığından destek veriliyor.
Kütahya Belediyesi yaptığı sosyal desteklerle ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek olurken, çalışan anne ve babaların çocuklarını da unutmadı. Kütahya Belediyesi hizmet binası içerisinde oluşturulan, alanında uzman ve tecrübeli öğretmen ve yardımcı personelin olduğu Kütahya Belediyesi Gündüz Bakımevinde sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı uzman diyetisyen görüşünde yaş gruplarına göre çocuklara veriliyor. Diğer taraftan 2019 ve 2020 yılında ihtiyaç sahibi 8 ailenin çocuklarına ücretsiz kreş desteği sağlandı.
Yaşanan pandemi sürecinde 65 yaş üstü vatandaşlara talepleri doğrultusunda günlük 4 kap sıcak yemek desteği sağlandı ve yemekler evlerine teslim edildi. 20 sobalı evde ikamet eden ailelere karbon monoksit zehirlenmelerine karşı duman sensörü takıldı. Diğer taraftan toplumun kanayan yarası olan kadına şiddet konusunda farkındalığı artırmak adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kadın Dayanışma Merkezi açıldı. ‘Kadına Şiddete Hayır’ temalı resim sergisi standı açıldı.

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