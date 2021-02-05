Başkan Ceyhun: "Devlet milletinin yanındadır"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, "Halkımız rahat olsun. Devlet, milletimizin yanındadır" dedi.

Ceyhun, Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun'u ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Başkan Ceyhun, "İlimiz ticareti ve ekonomisi ile esnaf ve sanatkarlarımıza verilen desteklerin yanı sıra son günlerde gündemde olan fahiş fiyat uygulamalarına yönelik denetimleri görüştük. Vatandaşlarımız fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalarla ilgili şikayetlerini Ticaret Bakanlığımızca kurulan ve İos ve Android uygulamalarını ücretsiz olarak indirip HFA sistemi üzerinden Kütahya Ticaret İl Müdürlüğümüze iletebilirler. İlimizde; Ticaret İl Müdürlüğümüzce gerektiğinde ilgili belediyelerin zabıta personelinden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan da destek alınmak suretiyle ilçelerimiz de dahil olmak üzere fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik denetimler devam etmektedir. Devlet milletinin yanındadır" diye konuştu.

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