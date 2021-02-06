Motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik yoğun bir denetim gerçekleştirdi.

Simav ilçe merkezinin farklı noktalarında yapılan denetimlerde toplam 77 araç kontrol edildi. Yeterli belge ve donanıma sahip olmayan 11 araç sürücüsüne 10 bin 646 TL trafik cezası kesilirken, 3 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Motosiklet kontrolünde, tüm evrakları tam ve kaskı bulunan Halil Burak Öner, motosiklet ile trafiğe çıkarken mutlaka kask taktığını belirtti.

Motosiklet sürücüsü Öner’e, görevli trafik polisi tarafından kurallara uygun trafiğe çıktığı ve kask taktığı için teşekkür edildi.

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