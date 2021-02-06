Kütahya'da 'Bilim, Sanat, Kültür ve Tanıtım Federasyonu' kuruldu

Vali Ali Çelik; Kütahya Bilim, Sanat, Kültür ve Tanıtım Federasyonu yönetimini kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ve Kütahya Bilim, Sanat, Kültür ve Tanıtım Federasyonu'nun hayırlı olmasını dileyen Vali Çelik, “Derneklerimizin bir federasyon çatısı altında olması, bir olması bizleri çok memnun etti” dedi.

Ziyarette; Kütahya Bilim, Sanat, Kültür ve Tanıtım Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Kütahya Belediyesi Etüt ve Proje Müdürü Mehmet Zenci, Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, Yöre Folklor Araştırma Eğitim Etnografya Gençlik ve Spor Kulübü (YÖREFADER) Başkanı Özgür Yiğit, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy, Pusula Arama Kurtarma Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Levent Bircan, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı Efkan Oğur, Sanatla Yaşam ve Terapi Derneği Başkan Yardımcısı Hatice Tabakoğlu, Kütahya Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Nurcan Duygu, Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği Başkanı Gökhan Akça, Altın Eller Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Nesrin Balta, Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği Başkan Yardımcısı Adil Özkan yer aldı.

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