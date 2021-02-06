Kereste yüklü tır devrildi: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, kereste yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, DomaniçTavşanlı yolu Güney köyü köprüsünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Simav ilçesinden İnegöl’e gitmekte olan Ahmet Uğur Ersay yönetimindeki 43 KM 275 plakalı tır, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, tırda yolcu olarak bulunan Ahmet Zeybek yaralandı. Zeybek, Domaniç İlçe Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.