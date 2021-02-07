Kütahyalı 4 sporcu Türkiye’yi Balkan salon şampiyonasında temsil edecek

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Türkiye Şampiyonasında çeşitli branşlarda dereceye giren Kütahyalı 4 sporcunun 20 Şubat’ta yapılacak Balkan Salon Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı elde ettiğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Melih Gökalp’in U20 Türkiye şampiyonasında gülle atma branşında 17.36’lık derecesi ile Türkiye ikincisi, Ali Çolak’ın Büyükler Türkiye Şampiyonasında uzun atlama branşında 14.56’lık derecesi ile Türkiye üçüncüsü, Menekşe Nur Fırat’ın Büyük Bayanlar Türkiye şampiyonasında gülle atma branşında 11.36’lık derecesi ile Türkiye dördüncüsü, Emel Şanlı Kırcın’ın ise 400 metre Büyük Bayanlarda 54.13 saniye ile Türkiye şampiyonu olduğunu ifade etti.

Gayret, ”20 Şubat’ta yapılacak Balkan Salon Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı elde eden 4 sporcumuzu kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi

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