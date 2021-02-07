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Kütahya’da 14 kişi pandemide kumar oynarken yakalandı

İHA

Kütahya’da 14 kişi pandemide kumar oynarken yakalandı

Kütahya’da bir apartman dairesinde kumar oynayan, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 14 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğince il genelinde kumar oynatan yerler üzerinde yapılan çalışmalarda Alipaşa Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı tespit edildi. Güvenlik kameralarıyla polis baskınlarına karşı gözetlenen adrese ekiplerin geldiğini görerek adres çatısına ve bina içi boş haldeki farklı dairelere saklanan toplam 14 kişi yakalandı. Adreste yoğun sigara dumanı olduğu, oyun masalarında iskambil kağıtları, okey ıstakaları ve taşları bulunduğu görüldü. Yapılan aramada işletmeci olduğunu beyan eden şahsa Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapılırken, adres ile ilgili herhangi bir ruhsat kaydı ibraz edilemediğinden Kütahya Belediyesi Zabıta görevlilerince bina mühürlendi. Adreste bulunan şahıslara ise Covid19 kurallarına aykırı bulunmaktan idari işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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