Hisarcıklı esnaf onlarca kediyi besliyor Sokak kedileri her gün bu dükkanın açılmasını dört gözle bekliyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde esnaflık yapan Hüseyin İnci, işyerinde onlarca sokak kedisine bakıyor.

İlçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi Güner Önce Caddesi'nde bilgisayar bakım, onarım ve servis işiyle uğraşan Hüseyin İnci, 7 aydan beri iş yerinde ve iş yerinin önüne gelen onlarca sokak kedisinin bakımını üstlendiğini söyledi.

Sokak kedilerine sadece kendisinin değil, hayvan sever esnaf arkadaşlarında katkıda bulunduğunu belirten İnci, ”Annem yaklaşık 7 ay önce vefat etti. O günlerde iş yerime sarı renkli bir kedi yavrusu girmiş, ben iki gün sonra fark ettim. Daha sonra bu kedi yavrusuna bakmaya başladım. Ancak bir süre sonra hastalandı, veterinere götürdük tedavisini yaptırdık, ama yaşamadı. Üç gün sonra iş yerime iki kedi girdi ve 7 aydan beri bu iki kediye iş yerimin içinde, diğer sokak kedilerine ise iş yerimin önünde mama, süt, sosis ve döner vererek bakıyorum, bakmaya da devam edeceğim” dedi.

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